K+S Aktie News: K+S stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die K+S-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,56 EUR.

Im XETRA-Handel kam die K+S-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,56 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,65 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 11,42 EUR. Bei 11,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 281.995 K+S-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 32,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 12,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,146 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 12,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 12.08.2025 vor. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,68 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 873,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 871,20 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -4,971 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

September 2025: So schätzen Experten die K+S-Aktie ein

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in K+S von vor einem Jahr heute wert

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 10 Jahren verloren