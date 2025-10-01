DAX23.995 +0,5%Est505.552 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1738 ±0,0%Öl65,80 -1,9%Gold3.881 +0,6%
K+S im Blick

K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

01.10.25 12:06 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von K+S hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 11,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die K+S-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,54 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 11,66 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 11,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,58 EUR. Bisher wurden heute 104.716 K+S-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 32,40 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2024). Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 12,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,146 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -4,971 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

