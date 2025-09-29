DAX23.754 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.809 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Wolfspeed A41JEH Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks
ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Aktie im Fokus

K+S Aktie News: K+S büßt am Dienstagmittag ein

30.09.25 12:06 Uhr
K+S Aktie News: K+S büßt am Dienstagmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,51 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,48 EUR 0,01 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 11,51 EUR nach. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,41 EUR ab. Mit einem Wert von 11,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80.953 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 48,31 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,29 EUR am 30.12.2024. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 10,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,146 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,990 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 10 Jahren verloren

K+S: Erste Stabilisierung erkennbar

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: K+S

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen