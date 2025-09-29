K+S Aktie News: K+S büßt am Dienstagmittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,51 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 11,51 EUR nach. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,41 EUR ab. Mit einem Wert von 11,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80.953 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 48,31 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,29 EUR am 30.12.2024. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 10,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,146 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,990 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

