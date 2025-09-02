Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei K+S aus

Insider-Alarm

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt K+S ins Blickfeld.

Am 29.08.2025 tätigte bei K+S eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 29.08.2025 publik gemacht. Sein Engagement in K+S ausgebaut, hat am 29.08.2025 Daske, Christina, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 1.250 Aktien zu je 11,70 EUR. Die K+S-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,80 Prozent auf 11,50 EUR.

Der K+S-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier Prozent auf EUR. Die Marktkapitalisierung von K+S beläuft sich aktuell auf 2,03 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 179.100.000 Anteilsscheine beziffert.

Vor dem aktuellen Trade kam es bei K+S zuletzt am 29.08.2025 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. K+S-Meyer, Dr. Christian H. Vorstand hatte das eigene Portfolio um 2.600 Papiere zu je 11,58 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net