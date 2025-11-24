K+S Aktie News: K+S am Mittag mit stabiler Tendenz

Blick auf K+S-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von K+S. Anleger zeigten sich zuletzt bei der K+S-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,00 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der K+S-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 11,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 10,97 EUR. Bei 11,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 293.367 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,18 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,29 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 6,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,126 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,10 EUR für die K+S-Aktie.

K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 866,20 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2026 terminiert. Schätzungsweise am 18.03.2027 dürfte K+S die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,343 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

