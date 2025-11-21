K+S Aktie News: K+S am Freitagvormittag mit Verlusten

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 10,85 EUR ab.

Das Papier von K+S befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 10,85 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 10,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,85 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 15.151 Aktien.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 36,44 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,121 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,10 EUR.

Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 866,20 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -2,794 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 10 Jahren verloren

K+S: Entwarnung auf fundamentaler Ebene

K+S-Aktie schwankungsreich: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an