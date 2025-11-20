DAX23.357 +0,8%Est505.582 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,11 +0,7%Gold4.064 -0,3%
Aktie im Fokus

K+S Aktie News: K+S gibt am Mittag nach

20.11.25 12:06 Uhr
K+S Aktie News: K+S gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 11,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,26 EUR 0,02 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 11,06 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 11,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 147.831 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 54,34 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2024). Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 7,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,121 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,10 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 866,20 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte K+S am 13.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Verlust in Höhe von -2,794 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

