K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 11,22 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 11,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 708.950 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 52,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.12.2024 (10,29 EUR). Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 9,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,121 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,10 EUR.

K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,15 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent auf 871,20 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 866,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte K+S am 13.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.03.2027 dürfte K+S die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -2,794 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

