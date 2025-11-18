K+S Aktie News: K+S gewinnt am Dienstagmittag an Boden

K+S im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,41 EUR.

Das Papier von K+S konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 11,41 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,58 EUR aus. Mit einem Wert von 11,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 212.148 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 49,61 Prozent Luft nach oben. Am 30.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 10,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,121 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,10 EUR für die K+S-Aktie.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 871,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 18.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,794 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S: Entwarnung auf fundamentaler Ebene

K+S-Aktie schwankungsreich: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen