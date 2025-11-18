K+S Aktie News: K+S am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der K+S-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,36 EUR.

Die K+S-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 11,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 11,68 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 556.405 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 33,45 Prozent niedriger. Am 30.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,121 EUR. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 12,10 EUR.

Am 12.08.2025 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 871,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 873,80 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.03.2026 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,794 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S: Entwarnung auf fundamentaler Ebene

K+S-Aktie schwankungsreich: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen