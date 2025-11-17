K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag mit KursVerlusten

K+S im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 11,53 EUR.

Das Papier von K+S befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 11,53 EUR ab. Die K+S-Aktie sank bis auf 11,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 392.816 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 48,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 10,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,121 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,10 EUR.

Am 12.08.2025 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.03.2027 dürfte K+S die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,830 EUR je K+S-Aktie.

