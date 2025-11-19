DAX23.203 +0,1%Est505.525 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1576 -0,1%Öl64,30 -0,8%Gold4.082 +0,3%
Aktienkurs aktuell

K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag gefragt

19.11.25 09:22 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag gefragt

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 11,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,56 EUR 0,32 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:03 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 11,40 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 11,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.925 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 33,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2024). Abschläge von 9,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,121 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,10 EUR aus.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 866,20 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 871,20 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -2,794 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 10 Jahren verloren

K+S: Entwarnung auf fundamentaler Ebene

K+S-Aktie schwankungsreich: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
12.11.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025K+S BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025K+S BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025K+S BuyWarburg Research
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
12.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

