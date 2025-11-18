DAX23.343 -1,1%Est505.578 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,90 -0,2%Gold4.040 -0,1%
K+S im Blick

K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag mit Verlusten

18.11.25 09:22 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 11,26 EUR.

Das Papier von K+S befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 11,26 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 11,18 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 11,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 29.363 Stück.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 51,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Abschläge von 8,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,121 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,10 EUR an.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,794 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
14.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
12.11.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025K+S BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025K+S BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025K+S BuyWarburg Research
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
12.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

