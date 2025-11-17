K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 11,66 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 11,66 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 11,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 216.211 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 46,40 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,75 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,121 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,10 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 12.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -2,830 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

