K+S Aktie News: K+S am Vormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 11,55 EUR.

Das Papier von K+S befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 11,55 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,50 EUR. Bei 11,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.803 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2024 Kursverluste bis auf 10,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,91 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,121 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,10 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 873,80 Mio. EUR gelegen.

Am 13.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,830 EUR je K+S-Aktie stehen.

