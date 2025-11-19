K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 11,41 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 11,41 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 11,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 411.811 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. 49,61 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 9,82 Prozent sinken.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,121 EUR je K+S-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,10 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 871,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 866,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. K+S dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,794 EUR je K+S-Aktie.

