DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Aktie im Blick

K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag gesucht

20.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 11,28 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 11,28 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,28 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.130 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 20.06.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,33 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 9,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,121 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,10 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 871,20 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 866,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte K+S am 13.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -2,794 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

