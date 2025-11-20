K+S Aktie News: K+S wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 11,04 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 11,04 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 10,96 EUR. Bei 11,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 345.202 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 35,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,29 EUR ab. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 7,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,121 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,10 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 866,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,794 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

