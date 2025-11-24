K+S Aktie News: K+S am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 11,04 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 11,04 EUR. Bei 11,20 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 410.581 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 35,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,79 Prozent.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,126 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,10 EUR.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,15 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 871,20 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 866,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -2,343 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

