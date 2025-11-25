K+S Aktie News: K+S gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,07 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 11,07 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 11,11 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.596 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,129 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,10 EUR.

Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 866,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,58 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von K+S.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,419 EUR je K+S-Aktie belaufen.

