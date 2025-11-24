DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
So entwickelt sich K+S

K+S Aktie News: K+S am Montagvormittag höher

24.11.25 09:25 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 11,07 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
10,93 EUR -0,04 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,5 Prozent auf 11,07 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 11,11 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.999 K+S-Aktien.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 54,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 7,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,126 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 12,10 EUR.

K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 866,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte K+S am 13.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Verlust in Höhe von -2,343 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie fester: Einigung mit BUND zur Halden-Erweiterung

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 10 Jahren verloren

K+S: Entwarnung auf fundamentaler Ebene

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
12.11.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025K+S BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025K+S BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025K+S BuyWarburg Research
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
12.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen