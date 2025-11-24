K+S Aktie News: K+S am Montagvormittag höher

So entwickelt sich K+S

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 11,07 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,5 Prozent auf 11,07 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 11,11 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.999 K+S-Aktien.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 54,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 7,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,126 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 12,10 EUR.

K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 866,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte K+S am 13.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Verlust in Höhe von -2,343 EUR je Aktie aus.

