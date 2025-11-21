K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Freitagnachmittag vor
Die Aktie von K+S zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 11,05 EUR.
Die K+S-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 11,05 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,07 EUR aus. Mit einem Wert von 10,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 357.224 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 54,48 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2024 auf bis zu 10,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,88 Prozent.
Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,121 EUR je K+S-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,10 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 871,20 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 866,20 Mio. EUR in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,794 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.
