K+S Aktie News: K+S verbilligt sich am Freitagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 10,87 EUR.

Die K+S-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,87 EUR abwärts. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 10,76 EUR. Bei 10,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 172.761 K+S-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Gewinne von 57,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 5,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,121 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,10 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 871,20 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 866,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,794 EUR je K+S-Aktie.

