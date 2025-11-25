DAX23.244 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.131 -0,2%
Aktie im Blick

K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag in Grün

25.11.25 12:05 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,00 EUR 0,03 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 11,10 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 11,15 EUR. Bei 11,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 95.504 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 53,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,30 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,129 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 12.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 871,20 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 866,20 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 13.03.2026 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,419 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S: Noch gibt es Hoffnung

K+S-Aktie fester: Einigung mit BUND zur Halden-Erweiterung

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 10 Jahren verloren

Bildquellen: K+S

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
12.11.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025K+S BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025K+S BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025K+S BuyWarburg Research
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
12.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

