Blick auf K+S-Kurs

K+S Aktie News: K+S am Nachmittag höher

25.11.25 16:09 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Nachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 11,51 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 11,51 EUR zu. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 11,54 EUR. Bei 11,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 865.065 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 48,31 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,29 EUR ab. Abschläge von 10,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,129 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,10 EUR.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 866,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,419 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

