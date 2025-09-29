K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 11,50 EUR ab.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 11,50 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 11,50 EUR. Bei 11,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 9.898 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 20.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 48,43 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 11,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,146 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,86 EUR.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,990 EUR je K+S-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

