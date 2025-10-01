K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag fester

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 11,62 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 11,62 EUR zu. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 11,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 153.964 K+S-Aktien.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Mit Abgaben von 11,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,146 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 12.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,971 EUR einfahren.



