K+S Aktie News: K+S am Vormittag höher
Die Aktie von K+S zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 11,61 EUR.
Die K+S-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 11,61 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 11,61 EUR. Bei 11,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 4.231 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,03 Prozent hinzugewinnen. Am 30.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,146 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,86 EUR je K+S-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,971 EUR je K+S-Aktie belaufen.
Analysen zu K+S AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|K+S Buy
|Warburg Research
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
