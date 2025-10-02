K+S Aktie News: K+S zieht am Vormittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 11,59 EUR.
Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 11,59 EUR. Bei 11,65 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,59 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.036 K+S-Aktien umgesetzt.
Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 47,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.12.2024 (10,29 EUR). Mit einem Kursverlust von 11,22 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,146 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie aus.
K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR im Vergleich zu 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -4,971 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Analysen zu K+S AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|K+S Buy
|Warburg Research
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
