K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,65 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 127.433 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,146 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -4,971 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

