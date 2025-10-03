K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag im Plus

So bewegt sich K+S

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 11,79 EUR zu.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 11,79 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 160.525 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 30,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2024 auf bis zu 10,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,146 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,86 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Am 12.11.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,971 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

