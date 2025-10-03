K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 11,67 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 11,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 11,67 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.664 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 30.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 13,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,146 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,86 EUR aus.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,971 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

September 2025: So schätzen Experten die K+S-Aktie ein

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in K+S von vor einem Jahr heute wert

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 10 Jahren verloren