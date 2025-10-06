K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Montagmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 11,57 EUR abwärts.
Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,2 Prozent auf 11,57 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,73 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 106.342 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,06 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,146 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 12,86 EUR.
Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 871,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,971 EUR je K+S-Aktie.
Analysen zu K+S AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|K+S Buy
|Warburg Research
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
