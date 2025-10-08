K+S Aktie News: K+S verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,74 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr bei 11,74 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 11,75 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,72 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.410 K+S-Aktien.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,40 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 14,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,146 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,497 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

September 2025: So schätzen Experten die K+S-Aktie ein

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in K+S von vor einem Jahr heute wert