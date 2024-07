Kapitalmaßnahme

Aktien von MicroStrategy sollen optisch günstiger werden. Erreichen will das Unternehmen dies mit einer Kapitalmaßnahme.

• MicroStrategy kündigt Aktiensplit an

• Verhältnis 1:10

• MicroStrategy-Aktie profitiert



Die Kryptorally im Jahr 2024 hat auch den Aktien von MicroStrategy einen Kursschub beschert. Das Software-Unternehmen, das große Bitcoin-Bestände hält, die einen erheblichen Teil des Unternehmenswertes ausmachen, hat allein in diesem Jahr an der Börse ein Kursplus von 115 Prozent erreicht, die Aktien kosteten in der Spitze bis zu 1.999,99 US-Dollar. Zuletzt schlossen sie bei 1.358,56 US-Dollar.

Aktiensplit angekündigt

Zumindest optisch sollen sich die Aktien nun aber wieder deutlich verbilligen, denn MicroStrategy hat am Donnerstag einen Aktiensplit angekündigt. Betroffen von der Kapitalmaßnahme sind Stammaktien der Klasse A und Klasse B, gesplittet werden sollen die Anteilsscheine im Verhältnis 1:10.

Als Grund für den Aktiensplit gab das Unternehmen an, man wolle "die Aktien von MicroStrategy für Investoren und Mitarbeiter leichter zugänglich zu machen". Gültig wird die Kapitalmaßnahme für alle Investoren, die am Ende des Handelstages am 1. August Anteilseigner des Unternehmens sind. Jeder MicroStrategy-Aktieninhaber erhält als Ergebnis der Ausschüttung für je eine gehaltene Aktie neun zusätzliche Anteilsscheine in Form einer Aktiendivididende. Gebucht werden die Anteile laut Plan am 7. August, so dass die MicroStrategy-Aktie voraussichtlich zu Handelsbeginn am 8.August auf splitbereinigter Basis gehandelt wird.

Stimm- und sonstige Aktionärsrechte bleiben unangetastet, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Größter Bitcoin-HODLER

Das Softwarteunternehmen verfolgt eine aggressive Bitcoin-Kaufstrategie und ist auf Unternehmensbasis der größte Bitcoin-HODLER weltweit. Zuletzt hatte der Konzern bekannt gegeben, 226.331 Bitcoins zu besitzen - zum aktuellen Marktpreis von rund 57.000 US-Dollar pro Coin besitzen die Bitcoin-Einlagen von MicroStrategy somit einen Gesamtwert von rund 12,9 Milliarden US-Dollar.

2024 - Jahr der Aktiensplits?

MicroStrategy ist nicht das erste Unternehmen, das 2024 angesichts einer starken Kursentwicklung seine Aktien splittet. Auch der KI-Riesen NVIDIA hat in diesem Jahr bereits eine entsprechende Kapitalmaßnahme durchgeführt, ebenso wie NVIDIA-Mitwettbewerber Broadcom, der seine Aktien ebenfalls im Verhältnis 1:10 gesplittet hat.

Die MicroStrategy-Aktie reagierte positiv auf die geplante Kapitalerhöhung und legte im NASDAQ-Handel am Donnerstag 4,05 Prozent auf 1,358.56 US-Dollar zu. Nachbörslich nahmen Anleger dann einige Gewinne mit, der Kurs sank um 0,64 Prozent.



Redaktion finanzen.net