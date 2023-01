Microsoft-Aktie: Wohl immense Störungen bei Microsoft Teams und Outlook

GO

DAX eröffnet kaum verändert -- Börse in Tokio schließt freundlich -- ASML mit Umsatzsprung im Schlussquartal -- Microsoft macht weniger Gewinn -- Givaudan, Texas Instruments im Fokus

Airbus steigerte 2022 Hubschrauber-Auslieferungen. Lonza beschert seinen Aktionären nach Gewinnsprung einen Geldregen. Jungheinrich mit Übernahme in den USA. ENCAVIS und Ilos vereinbaren Zusammenarbeit bei italienischem Solarprojekt. Wasserverband bemängelt Grundwasser-Kontrolle bei Tesla in Grünheide. Seven.One Entertainment Group sichert sich Rechte an Filmen und Serien von Sony.