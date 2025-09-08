Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Kellanova (ex Kelloggs)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 79,55 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 79,55 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 79,66 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,42 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 168.554 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 83,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,59 Prozent Plus fehlen der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,78 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 2,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) 3,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten taxieren den Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,64 USD je Aktie.

