Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Zum Vortag unverändert notierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 83,34 USD.

Bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ließ sich um 20:04 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 83,34 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 83,39 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,31 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 83,35 USD. Bisher wurden heute 87.653 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gehandelt.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,45 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Bei 76,48 USD fiel das Papier am 25.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 8,23 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 USD.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,26 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) einen Umsatz von 3,23 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,67 USD je Aktie belaufen.

