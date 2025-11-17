DAX23.554 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.794 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.063 -0,4%
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag behauptet

17.11.25 16:08 Uhr

17.11.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Mit einem Kurs von 83,35 USD zeigte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
71,40 EUR 0,30 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 83,35 USD bewegte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 15:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,39 USD zu. Im Tief verlor die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,34 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,35 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.721 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,45 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. 0,12 Prozent Plus fehlen der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 76,48 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,24 Prozent würde die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kellanova (ex Kelloggs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,26 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

