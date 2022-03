Shell-Aktie im Minus: Zusammenarbeit mit russischem GAZPROM-Konzern beendet

Betroffen davon ist unter anderem die Beteiligung an der Sachalin-II-Flüssiggasanlage. Außerdem werde die Kooperation am Pipeline-Projekt Nord Stream 2 beendet, teilte Shell am Montag mit.

"Wir sind schockiert über den Verlust von Menschenleben in der Ukraine", sagte Konzernchef Ben van Beurden. Er sprach von einem "sinnlosen Akt militärischer Aggression, der die europäische Sicherheit bedroht". Der Konzernchef betonte: "Unser unmittelbarer Fokus liegt auf der Sicherheit unserer Mitarbeiter in der Ukraine und der Unterstützung unserer Mitarbeiter in Russland."

Am Tag zuvor hatte sich der britische Energiekonzern BP von seinen Anteilen am russischen Ölunternehmen Rosneft getrennt. BP hatte seit 2013 einen Anteil von 19,75 Prozent der Rosneft-Aktien gehalten. Mit dem Ausstieg sei auch der Rückzug von BP-Chef Bernard Looney und seinem Vorgänger Bob Dudley als Verwaltungsratsmitglieder von Rosneft verbunden, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns am Sonntag. Britischen Medienberichten zufolge gab BP mit dem Schritt Druck aus der Regierung in London nach.

Shell bestellt Sinead Gorman zum CFO, Jessica Uhl tritt zurück

Der Energiekonzern Shell hat Sinead Gorman mit Wirkung zum 1. April zur Finanzvorständin bestellt. Die amtierende CFO Jessica Uhl tritt am 31. März zurück, wie die Shell plc mitteilte. Uhl werde ihrer Nachfolgerin bis zum 30. Juni zur Verfügung stehen, um sie und das Management zu unterstützen. Danach werde sie das Unternehmen verlassen.

Gorman ist derzeit Executive Vice President of Finance im globalen Upstream-Geschäft des Konzerns. Sie begann ihre Karriere als Bauingenieurin, bevor sie 1999 zu Shell wechselte und hatte seitdem in allen wichtigen Geschäftsbereichen von Shell leitende Funktionen im Finanzbereich inne.

Die Shell-Aktie gibt in London zeitweise 1,28 Prozent auf 19,47 GBP nach.

