Fokus auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Vormittag an Fahrt

05.09.25 09:26 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von Kontron zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 24,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
24,38 EUR 0,30 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 24,26 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,40 EUR. Bei 24,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.483 Kontron-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 29,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 19,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit Abgaben von 37,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 423,83 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,98 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren eingebracht

Kontron-Aktie: Experten empfehlen Kontron im August mehrheitlich zum Kauf

Bildquellen: Kontron AG

