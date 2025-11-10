Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron steigt am Montagmittag

Kurs der Kontron

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,7 Prozent auf 23,16 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 4,7 Prozent im Plus bei 23,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 23,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 87.799 Kontron-Aktien.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR an. 25,22 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,59 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,37 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,826 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,00 EUR je Kontron-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 05.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 400,76 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 427,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kontron am 26.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

