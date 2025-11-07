Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Plus
Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 22,14 EUR.
Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 22,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 22,42 EUR. Bei 21,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 73.800 Stück.
Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 16,59 EUR. Abschläge von 25,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,826 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,00 EUR je Kontron-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 400,76 Mio. EUR, gegenüber 427,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,31 Prozent präsentiert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,94 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|30.10.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
