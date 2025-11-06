DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.040 -2,0%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,09 -0,7%Gold3.979 ±-0,0%
Aktie im Blick

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag in Rot

06.11.25 16:08 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 22,18 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
21,98 EUR -0,98 EUR -4,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 22,18 EUR. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 22,18 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 121.729 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 23,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 16,03 EUR fiel das Papier am 06.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,73 Prozent.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,826 EUR je Kontron-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,00 EUR aus.

Kontron ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 400,75 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 26.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Bildquellen: Kontron AG

