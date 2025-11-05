Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 21,94 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 21,94 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Kontron-Aktie bei 22,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 144.720 Kontron-Aktien.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,18 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,826 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Kontron veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 0,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,70 Mio. EUR – eine Minderung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 423,83 Mio. EUR eingefahren.

Die Kontron-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.03.2026 erwartet. Kontron dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

