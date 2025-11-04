Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 21,36 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 21,36 EUR ab. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 21,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118.632 Kontron-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 35,77 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,826 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

