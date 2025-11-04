Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron büßt am Dienstagvormittag ein

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 21,44 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 21,44 EUR. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 21,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.843 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,34 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,826 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie: Was Analysten von Kontron erwarten

Kontron-Aktie springt an: Umsatzprognose leicht gesenkt - Gewinnziel bleibt

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 3 Jahren verdient