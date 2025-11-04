DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.524 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1492 -0,3%Öl64,55 -0,5%Gold3.968 -0,8%
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit Abschlägen

04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 21,30 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 21,30 EUR ab. Die Kontron-Aktie sank bis auf 21,18 EUR. Bei 21,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 173.068 Stück.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 36,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,826 EUR je Kontron-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Kontron dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen