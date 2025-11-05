DAX24.103 +0,6%Est505.680 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.510 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1478 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.981 +1,2%
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

05.11.25 16:08 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 22,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
22,48 EUR 1,16 EUR 5,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 22,22 EUR. Bei 22,62 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 212.170 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 30,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit Abgaben von 31,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,826 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,70 Mio. EUR – eine Minderung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 423,83 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 5 Jahren verdient

Kontron-Aktie: Was Analysten von Kontron erwarten

Kontron-Aktie springt an: Umsatzprognose leicht gesenkt - Gewinnziel bleibt

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
10:06Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
30.10.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
