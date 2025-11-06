Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kontron im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 22,36 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 22,36 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,22 EUR nach. Bei 22,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 59.779 Aktien.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 16,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 28,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,826 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,00 EUR.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,45 Prozent auf 400,75 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

